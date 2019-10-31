Нур-Султан, , 13:14 — REGNUM Школам №84 и №85 в Нур-Султане планируют присвоить имя шейхов Халифа бен Заида аль-Нахаяна и Тамина бен Хамада аль-Тани соответственно, сообщает 31 октября издание Tengrinews. kz со ссылкой на руководителя городского управления по развитию языков и архивного дела Тлеугали Кишкашбаева.

По его словам, вопрос о присвоении наименований 12 учреждениям образования был рассмотрен 3 октября на заседании городской ономастической комиссии. Предложение также было поддержано депутатами маслихата (представительного органа власти).

Кишкашбаев добавил, что вышеуказанные школы были построены на средства иностранных инвесторов. В частности, строительство школы №84 профинансировал фонд им. Халифа бен Заид аль-Нахаяна, школы 85 — фонд развития Катара.

Напомним, 1 сентября 2018 года в Нур-Султане состоялась церемония открытия школы №85. Мероприятие посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также представители Катара.

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