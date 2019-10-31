Нальчик, , 13:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии фигурантом уголовного дела стал руководитель одного из предприятий республики. Он незаконным путем получил государственные субсидии на сумму 31,7 млн рублей, сообщили 31 октября в пресс-службе МВД по республике.

Глава торговой компании, занимающейся оптовой продажей бытовых товаров, топлива и строительных материалов, подал документы на получение субсидий на проведение научно-исследовательских работ. Однако в документах он скрыл информацию с долгах предприятия.

Данный факт выявили сотрудники ФСБ и МВД по региону и возбудили по енму уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В соответствии со статьей подозреваемому «светит» до 10 лет лишения свободы.