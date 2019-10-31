Махачкала, , 13:11 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту массового пищевого отравления в махачкалинском кафе «Павлония» (бывший «Терем»). Расследование ведется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

В надзорном органе отметили, что изначально следственный отдел управления МВД по Ленинскому району Махачкалы отказался возбуждать уголовное дело по инциденту с отравлением. Однако после дополнительной проверки прокуратуры дело все же было заведено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Махачкале 64 человека, в том числе 12 детей, были госпитализированы с пищевым отравлением. По данным Роспотребнадзора Дагестана, все они ели блюда из курицы, продававшиеся в двух кафе сети «Терем».

Решением суда работа двух учреждений была временно приостановлена на два и три месяца соответственно. После этого заведения были переименованы.