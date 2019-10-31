Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM В столице Среднего Урала в последний раз в 2019 году организуют ярмарку выходного дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На ярмарке представят сельскохозяйственную продукцию от уральских производителей, тёплые вещи, а также изделия декоративно-прикладного искусства.

Ярмарочный городок организуют 2 и 3 ноября 2019 года на традиционном месте — на парковочном пространстве площади 1905 года. Автомобилистам закроют доступ к парковке с 19:00 1 ноября до 18:00 3 ноября.

В следующий раз аналогичная ярмарка откроется только в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая ярмарка прошла 17 октября на площади 1905 года. Жителям предложили для покупки большой ассортимент тёплых вещей в преддверии похолоданий.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Екатеринбурга закроют парковку из-за ярмарки тёплых вещей