Пермь, , 13:04 — REGNUM В Перми с поезда сняли тюменскую 15-летнюю школьницу, которая сбежала из дома (село Боровское Тюменский район) и находилась в розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

По данным транспортной полиции, девушка полгода назад познакомилась с молодым человеком через интернет и следовала к своему новому другу. Для этого она купила билет на поезд «Новосибирск — Минск». Утром 30 октября на станции Пермь-2 школьницу сняли с поезда.

До приезда родителей девушка находилась в социально-реабилитационном центре города «Милосердие». Вечером 30 октября ребенок передан родителям.