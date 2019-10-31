Омск, , 13:00 — REGNUM Бригады Омского водоканала работают в круглосуточном режиме для обслуживания городских сетей водопровода и водоотведения протяжённостью более 3000 км, сообщает 31 октября пресс-служба предприятия.

Всего на предприятии 77 таких бригад, из них 53 выезжают на объекты ежедневно. При этом работы на поврежденных сетях проводятся оперативно — в среднем 3,5 минуты проходит с момента поступления сигнала в диспетчерскую службу до передачи заявки мастеру.

В компании отметили, количество повреждений на трубопроводах зависит от времени года — чаще всего они происходят весной и летом. Среднее время на устранение повреждений специалистами омского водоканала не превышает 8 часов.

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