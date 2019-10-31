Тверь, , 12:57 — REGNUM Первый центр «Мой бизнес» открылся в Тверской области 31 октября, в открытии принял участие губернатор Игорь Руденя. Центр оказания услуг для предпринимателей открылся в областном центре на проспекте Победы, 14, в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

В Твери открылся первый центр «Мой бизнес» Пресс-служба правительства Тверской области

«Центр «Мой бизнес» — это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Мы перезагружаем всю систему поддержки бизнеса в нашей области. Сегодня Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь будет оказываться, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов. Уверен, что полная цепочка оказания услуг, позволит предпринимателям региона стать устойчивыми экспортёрами товаров и услуг», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил. что создание подобных центров позволит активизировать в регионе создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере.

Игорь Руденя в ходе посещения центра ознакомился с его работой, а также встретился с представителями малого бизнеса — участниками тренинга «Организация продаж с минимальными вложениями», проводимого в рамках реализации национального проекта.

Центр «Мой бизнес» является единым окном предоставления государственных услуг для среднего и малого бизнеса. Новое учреждение объединило региональные организации Центр поддержки предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Венчурный фонд, Фонд развития промышленности, Центр развития АПК, МФЦ для бизнеса. В центре предпринимателям будут оказывать помощь по получению мер региональной и федеральной государственной поддержки, в том числе — льготных микрозаймов и кредитов, гранты компаниям в сфере туризма, АПК, туризма, проведут консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. В центре бесплатно предоставляется возможность воспользоваться переговорными комнатами, оборудованными рабочими местами в коворкинге, конференц-залом, принять участие в разнообразных образовательных мероприятиях. Подробнее о центре можно узнать на сайте мойбизнес69.рф.

Напомним, в Тверской области реализуется пять региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К 2024 году планируется увеличить количество предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 тыс. (на 10%), занятых на них жителей региона — со 176 тыс. до 211 тыс. человек, на 20%. Предусмотрено существенное увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт: с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году. На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 млн рублей.