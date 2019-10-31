Пермь, , 12:52 — REGNUM В Перми названа сумма ущерба, нанесенного во время строительства зоопарка. Сейчас фигурирует сумма в 1,8 млрд рублей. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов на встрече с журналистами.

По словам главы краевого полицейского ведомства, предварительное расследование уголовного дела продлено до начала декабря 2019 года. Правоохранители стараются своими действиями не блокировать строительные работы.

Добавим, идет о хищении денег при реализации проекта нового зоопарка в Перми. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) было возбуждено в начале августа 2019 года.

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