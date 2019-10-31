Курумканский район, , 12:49 — REGNUM В 2014 году в селе «Улюнхан эвенкийское» на севере Бурятии по инициативе местных жителей ввели запрет на продажу алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, специалисты Республиканского наркодиспансера съездили туда для изучения опыта по итогам пяти лет трезвости.

Выяснилось, что за прошедшие годы изменилось само отношение сельчан к нововведению. Если первое время многие отнеслись к этому неоднозначно, то сегодня большинство убеждены в правильности принятого решения.

«Это подтверждают результаты опроса жителей, в котором приняло участие 40 человек старше 18 лет. По словам жителей, мера была принята по запрету продажи алкоголя для снижения масштабов и последствий злоупотребления алкоголем», — добавили в ведомстве.

В результате в селе практически исчезли как явление пьяные преступления и несчастные случаи, алкогольные отравления и смерти, обусловленные употреблением спиртного. При этом совсем пить жители не перестали, поскольку запрет был только на продажу, но злоупотребления им прекратились.

Добавим, что проблема алкоголизма в Бурятии остаётся одной из наиболее острых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от отравлений алкоголем и его суррогатами в республике умерло 134 человека, или 13,6 на 100 тысяч населения, что втрое превышает средние цифры по Дальневосточному или Сибирскому федеральным округам.

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