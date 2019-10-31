Великий Новгород, , 12:46 — REGNUM Главный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» проведёт окружной семинар-совещание Северо-Западного федерального округа в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики Новгородской области, мероприятие состоится с 1 по 2 ноября, в нём примут участие представители Министерства обороны РФ и Главного штаба и региональных отделений «Юнармии».

Парадный расчёт «Юнармия» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Слёт юнармейцев откроется 1 ноября в Новгородской областной филармонии. Здесь состоится церемония вступления в ряды юнармейского движения и вручение награды «Знак юнармейской доблести».

На семинаре-совещании обсудят вопросы военно-патриотического воспитания молодёжи и развития юнармейского движения. 2 ноября участники мероприятия посетят войсковую часть в Боровичском районе Новгородской области.

Напомним, 29 октября «Юнармия» отметила четыре года со дня основания. Сейчас в рядах юнармейцев — более 300 тыс. человек.

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