Брянск, , 12:46 — REGNUM Новые автобусы в Брянске заместят на маршрутах троллейбусы. Об этом рассказал и.о. руководителя Брянской городской администрации Александр Макаров на встрече с депутатами нового состава горсовета. Это вынужденная мера, отметил сити-менеджер, в связи с крайне высоким износом троллейбусного парка, сообщили корреспонденту в пресс-службе Брянского горсовета.

Степень изношенности троллейбусов составляет более 90%. Город планирует войти в федеральную программу по обновлению электрического транспорта, которая позволит приобрести новые троллейбусы, а пока принято решение о замещении транспортных средств. Кроме того, в городе ведётся сегментарная работа по обновлению троллейбусных опор и контактной сети, добавил градоначальник.

До конца 2019 года в Брянск поступят 102 новых автобуса.

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