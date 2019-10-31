Предгорный район, , 12:46 — REGNUM Бывший следователь МВД по Предгорному району Ставрополья, обвиняемый в мошенничестве, вскоре предстанет перед судом. Он получал деньги от матери фигуранта уголовного дела, обещая взамен различного рода содействие, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе Следственного комитета региона.

По версии следствия, в апреле 2019 года следователь полиции предложил обвиняемому по делу о незаконном обороте наркотиков за 50 тыс. рублей поспособствовать в избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Позже он получил указанную сумму от матери обвиняемого.

Спустя месяц сотрудник МВД сделал подследственному новое предложение: за 800 тыс. рублей оказать содействие в назначении ему судом условного срока наказания, вместо реального. Однако на сей раз мать обратилась с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы, и при получении денег следователь был задержан сотрудниками ФСБ.

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