Липецк, , 12:43 — REGNUM В Липецке со 2 по 4 ноября введут режим повышенной готовности для органов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом подписал исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 октября по 6 ноября в Липецке резко похолодает. По утрам возможен туман, видимость на дорогах составит менее тысячи метров. Также возможно усиление ветра до 15−19 метров в секунду.

Управление по делам ГО и ЧС проведёт в областном центре мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также проинформирует горожан о способах защиты.