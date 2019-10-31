Пермь, , 12:39 — REGNUM В Перми после информационного всплеска вокруг разрушающегося дома, который официально не признан аварийным, пристальное внимание обратили следственные органы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM доследственная проверка завершилась процессуальным решением — возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее организация «Гражданский патруль» опубликовала информацию о том, что дом находится в ужасающем состоянии, а жильцы опасаются за свои жизни.

По данным СУ СКР по Прикамью, Инспекция госжилнадзора региона вынесла заключение, согласно которому отдельные элементы здания имеют признаки аварийности, налицо ухудшение эксплуатационных характеристик элементов, что приводит к снижению уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.

Поскольку дом является частью муниципального жилищного фонда, то органы местного самоуправления обязаны обеспечить безопасность жильцов. Однако чиновники никаких мер администрации Перми и Кировского района не предпринимали.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания в жилом доме, и приняты необходимые меры к защите нарушенных прав граждан», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю.

В администрации Перми указали на низкую платежную дисциплину жильцов дома по ул. Ямпольской. В результате управляющая компания отказалась от обслуживания, и дом передали в управление «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». После обрушения лестницы установили временный деревянный трап. В ближайшее время планируют откачать воду из подвала дома и отремонтировать лестничный марш, а в ноябре провести обследование дома, сообщает 59.RU.

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