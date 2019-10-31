Могилёв, Белоруссия, , 12:37 — REGNUM Компания «Омск Карбон Могилев» и Институт природопользования Национальной академии наук Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает содействие взаимовыгодному сотрудничеству, взаимодействие в сфере науки и инновационных разработок. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Как пояснил директор Института природопользования НАН Белоруссии Сергей Лысенко, на базе технического углерода можно создать продукцию широкого спектра действия, в частности, для использования в экологической сфере, медицине и сельском хозяйстве.

В частности, одним из перспективных направлений сотрудничества между предприятием и институтом может стать использование техуглерода для охраны окружающей среды, в том числе и для ее восстановления.

Омск Карбон Групп ведет производство технического углерода в России и Белоруссии. С 2014 года в свободной экономической зоне «Могилёв» продолжается строительство завода по производству технического углерода.

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