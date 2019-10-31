Бишкек, , 12:35 — REGNUM Внутренние войска министерства внутренних дел Киргизии преобразованы в военную службу внутренней безопасности. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе МИД республики со ссылкой на соответствующий указ президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

В министерстве напомнили, что в 2014 году военные войска были выведены из ведения МВД и переданы Национальной гвардии, которая, в свою очередь, входила с систему ВС Киргизии.

Отмечается, что нахождение внутренних войск в составе Нацгвардии ограничивает их потенциал в решении служебно-боевых задач, поэтому в 2018 году были образованы внутренние войска МВД.

Напомним, с 31 октября в Бишкеке начала работать патрульная служба милиции, которая сочетает функции обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка.

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