, 09:05 — REGNUM Абсолютное большинство граждан России относятся к российской власти сравнительно плохо, плохо и крайне плохо. Об этом говорят результаты социологического опроса АКСИО-8, проведенного с участием более чем 85 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенности отношением власти к народу © ИА Красная Весна

Респондентам задали вопрос: «Отношение государства к гражданам определяется не только принципами, но и отношением власти и ее конкретных представителей к простым людям. Если говорить о власти в целом, насколько вы удовлетворены отношением российской власти к народу России?»

Самым частым ответом стало выражение крайней степени недовольства: 41,6% заявили, что отношение власти к народу — просто запредельно и возмутительно. На противоположном полюсе, где находятся полностью довольные и восхищенные отношением властей, оказалось всего 1,2%. И еще 8,5% более-менее довольны, считая, что, конечно, отношение не идеально, но в целом приемлемо.

Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенности отношением власти к народу © ИА Красная Весна

В сумме 10% отношением власти довольны, 72% не довольны и 18% не нашли ответа. Если распределить не ответивших пропорционально ответившим, то получается, что к власти неприязненно относятся 87% граждан, а одобрительно — только 13%.