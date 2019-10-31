День народного единства 4 ноября в Железноводске Ставропольского края отмечают гастрономическим праздником «Железное объедение». Состоится он в парке имени Станислава Говорухина (имя знаменитого режиссёра, ставшего почётным гражданином города, присвоено парку в 2018 году).

Жители и гости ставропольских курортов смогут на празднике в Железноводске отведать национальные блюда народов России, населяющих Кавказ, принять участие в «съедобных» викторинах и конкурсах и вдоволь повеселиться.

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