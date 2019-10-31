4 Ноября
12:00
Одним из самых масштабных мероприятий, которое пройдет в Деньнародного единства в городе-курорте Железноводске, станет фестиваль «Железное объедение». Его гостей ждут увлекательные конкурсы и викторины, в том числе конкурсы «Переешь», «Перепей», «Перетанцуй», «Перерисуй», принять участие в которых смогут все желающие.
Фестиваль проводится уже второй раз в одном из самых знаменитых мест отдыха Железноводска — парке имени Станислава Говорухина. В 2018 году участниками праздничного гуляния «Железное объедение» в День народного единства стали почти 10 тысяч человек.