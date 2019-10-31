Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Петербуржцы недовольны уборкой улиц от наледи после первых заморозков и жалуются на это через соцсеть губернатору Александру Беглову, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Проход закрыт!» (фото февраля 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, главе города уже предложили «пешком пройтись» по улице Замшина от Мечниковского проспекта до Бестужевской улицы в Калининском районе

«Но предупреждаю, там сплошной гололед. Всё опять повторяется», — пишет петербурженка Елена градоначальнику «ВКонтакте», имея в виду безобразную уборку города прошлой зимой.

Спустя сутки ей в Смольном заявили, что благодаря ее сообщению «территорию привели в нормативное состояние». Таким же образом удалось добиться очищения от наледи пешеходного Английского мостика. «Он весь обледенелый и даже не посыпан песком», — сокрушалась петербурженка Марина.

Разницу в уборке тротуаров заметили и в Приморском районе на проспекте Авиаконструкторов. «Зима только начинается, а у нас уже гололед и наледь. И никто не занимается уборкой. Тротуар от снега не очищен, колдобины. С коляской с трудом утром проехали», — возмущается местная жительница Татьяна. При этом рядом через улицу тротуар был очищен. Колдобины и наледь зафиксировали и на озере Долгом.

В ответ аппарат губернатора предлагает жителям оставлять заявки на горячей линии, но они считают, что уборка города от снега должна быть «повсеместной и каждодневной».

«Концерт по заявкам — это я понимаю, подать заявку — вызвать водопроводчика в квартиру — тоже понимаю, но оставить заявку на уборку города это…», — недоумевают жители.

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