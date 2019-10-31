Золотое, ЛНР, , 12:27 — REGNUM В населённом пункте Золотое, где начался процесс разведения сил, порядок охраняют усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии Украины, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян 31 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный покой», — заявил он.

По его словам, улицы населённого пункта круглосуточно патрулируют пешие и мобильные группы силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинского незаконного вооружённого формирования, которое также находится в Золотом, заявил, что у его сообщников есть оружие, которое сложено в «доступном месте», а сами радикалы не намерены покидать Золотое.

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