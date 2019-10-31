Чебоксары, 31 октября 2019, 12:05 — REGNUM В Чувашии в январе-сентябре по итогам более 3,5 тыс. проверок в сфере исполнения земельного законодательства выявлено почти 1,4 тыс. нарушений. Из них подавляющее большинство составляет самовольное занятие земли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по республике.
За три квартала государственными инспекторами ведомства проведено 3505 проверок соблюдения требований земельного законодательства, что почти на 11% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В результате выявлено 1399 нарушений (в 2018 году — 1862), из них более 90% (1280 фактов) — самовольное занятие и использование участков в отсутствии прав.
Также выявлено 14 фактов использования земель не по целевому назначению, 17 фактов неиспользования участков, предназначенных для жилищного строительства. В ведомстве уточняют, что нецелевое использование связано со строительством жилья, размещением строительных материалов на землях сельскохозяйственного назначения, либо строительством автосервиса на участках для ведения личного подсобного хозяйства.
В январе-сентябре к административной ответственности привлечены 462 нарушителя, размер наложенных штрафов превысил 4,3 млн рублей. Из них взыскано 3,6 млн рублей.