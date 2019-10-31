Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии в январе-сентябре по итогам более 3,5 тыс. проверок в сфере исполнения земельного законодательства выявлено почти 1,4 тыс. нарушений. Из них подавляющее большинство составляет самовольное занятие земли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по республике.

За три квартала государственными инспекторами ведомства проведено 3505 проверок соблюдения требований земельного законодательства, что почти на 11% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В результате выявлено 1399 нарушений (в 2018 году — 1862), из них более 90% (1280 фактов) — самовольное занятие и использование участков в отсутствии прав.

«Например, в районах распространён самозахват земли для размещения гаражей, хозяйственных строений, огораживание территорий для выгула домашней птицы, расширение приусадебного хозяйства. Имеет место установка торговых объектов, возведение пристроев за пределами участка. Несоблюдение границ участка, как правило, нарушает права соседей, либо жителей микрорайона на доступ к территории общего пользования, что порождает жалобы и судебные споры», — говорят в управлении.

Также выявлено 14 фактов использования земель не по целевому назначению, 17 фактов неиспользования участков, предназначенных для жилищного строительства. В ведомстве уточняют, что нецелевое использование связано со строительством жилья, размещением строительных материалов на землях сельскохозяйственного назначения, либо строительством автосервиса на участках для ведения личного подсобного хозяйства.

В январе-сентябре к административной ответственности привлечены 462 нарушителя, размер наложенных штрафов превысил 4,3 млн рублей. Из них взыскано 3,6 млн рублей.