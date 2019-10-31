Копенгаген, , 12:54 — REGNUM Согласно отчету Управления апелляционных дел Дании, датские власти не выполнили свою часть договора об интеграции, которое было заключено в 2016 году между правительством, Союзом датских работодателей и Организацией профсоюзов Дании.

Из текста отчета следует, что привлечение мигрантов и беженцев на работу в датские фирмы не происходило в соответствии с зафиксированными в договоре требованиями. Так, муниципалитеты Дании только в одном из 12 случаев отправляли беженцев на производственную практику. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе отметил, что в настоящее время доля работающих среди беженцев и мигрантов выше, чем три года назад, и это «самое главное». Также, представители Союза датских муниципалитетов указали на тот факт, что все больше беженцев находят работу в последние годы.