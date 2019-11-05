Москва, , 09:01 — REGNUM Российская Федерация не является социальным государством, так считают более половины граждан РФ, опрошенных в ходе исследования АКСИО-8. Всего в опросе приняли участие более 85 тысяч человек. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Укрупненное распределение ответов на вопрос №12 о России как социальном государстве © ИА Красная Весна

Генеральное распределение на вопрос №12 о том, является ли современная Россия социальным государством

© ИА Красная Весна

Мнение, что Россия является социальным государством, разделяют только 11% опрошенных (против 52%), и целая треть затруднилась с ответом на этот вопрос, считая, что в сложившейся ситуации есть и те, и другие признаки. При этом целая четверть респондентов категорически убеждена, что социальное государство у нас полностью отсутствует, а их принципиальных оппонентов — уверенных, что таковое определенно есть — только 4%.

В теории социально государство — это такое государство, которое помогает каждому человеку жить достойно, и выстраивает свою деятельность на основе укоренившихся в стране представлений о социальной справедливости. Такого государства, как видно из опроса, жители России не видят.

Генеральное распределение на вопрос №12 о том, является ли современная Россия социальным государством

© ИА Красная Весна

Отметим, опрос проводился практически по всей территории России. Во всех федеральных округах опрошено достаточно граждан, чтобы данные по каждому федеральному округу можно было анализировать самостоятельно.