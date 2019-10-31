Москва, , 12:06 — REGNUM Холода скоро уйдут из Москвы. Об этом сообщает 31 октября центр погоды Фобос.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже сегодня атлантические воздушные массы начнут теснить арктический холод с северо-запада России», — сообщают синоптики.

Окончательно потеплеет в столице, согласно прогнозу, в субботу, а на следующей неделе в Москве будет не по-ноябрьски тепло. 4 ноября ожидается до +9 °С, что соответствует температурным нормам начала октября.

В то же время осадки будут продолжаться. Сегодня, 31 октября, и завтра будет идти снег, а с субботы начнутся дожди.