Копенгаген, , 13:02 — REGNUM Общественные организации Дании Danske Patienter («Датские пациенты») и Danske Regioner («Регионы Дании») призвали принять в рамках государственного бюджета меры для снижения неравенства в области здравоохранения.

По словам представителей организаций, правительству следует серьезно подойти к решению этой проблемы. «Наиболее образованные и состоятельные пациенты всегда получают все самое лучшее. Тем же, кому больше всего нужна медицинская помощь, она оказывается «для галочки». Мы не намерены с этим мириться, с этим надо что-то делать. Политики прекрасно осознают, что сфере здравоохранения нужны инвестиции, но первые доходы с этих вложений они получат только через 10−20 лет, и поэтому они в этом не заинтересованы», — заявил директор Мортен Фрейль из организации Danske Patienter. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Danske Regioner полностью поддерживают предложения своих коллег из Danske Patienter и намерены провести на следующей неделе крупную конференцию, посвященную проблеме неравенства.