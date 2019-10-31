Черкесск, , 12:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии был проведен конкурс «Агростартап». Победителями стали 153 начинающих фермера, которым достались гранты на развитие своего бизнеса, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Данный конкурс был проведен в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он нацелен на развитие в республике овцеводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, целями проекта является реализация проектов в области садоводства, выращивания овощей в теплицах и в открытом грунте, а также в сфере переработки продукции сельского хозяйства.

Участники конкурса на получение грантов представили на суд жюри свои проекты Победителей определила по сумме баллов конкурсная комиссия, в составе которой были представители минсельхоза, общественных и других организаций республики.

В правительстве отметили, что до конца 2024 года власти Карачаево-Черкесии планируют привлечь к участию в малом бизнесе на селе 2127 человек.