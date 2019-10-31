Кито, , 12:00 — REGNUM 31 октября созданный недавно Парламент народов Эквадора и общественные организации представили ООН и Конференции епископов национальную программу экономического развития, отвечающую интересам трудящегося большинства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данная программа — результат совместной работы как минимум 182 крестьянских, индейских, профсоюзных и женских организаций.

Среди основных рассматриваемых в документе вопросов — налоги, кредитно-денежная политика, государственная политика и политика в области социально-экономических прав.

Председатель Конфедерации коренных народностей Эквадора Хайме Варгас отметил, что программа Парламента народов представляет собой альтернативу неолиберальной повестке, предлагаемой правительством.