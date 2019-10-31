Оренбург, , 11:52 — REGNUM В Оренбургской области в ходе проверок, организованных Роспортебнадзора на предприятиях, выявлены многочисленные нарушения условий труда, что увеличивает риски возникновения профзаболеваний. В частности, взятые пробы воздуха на рабочих местах в 3,3% случаев показали превышение ПДК пыли и вредных аэрозолей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За девять месяцев 2019 года проверке на предмет соблюдения санитарного законодательства подвергли 156 промышленных объектов. Исследовано 7639 проб воздуха рабочих мест, из них превышение ПДК установлено в 0,3%, на пыль и аэрозоли — 1775, из них превышение ПДК установлено в 3,3% случаев.

Кроме того, 1737 рабочих мест исследовано на производственный шум, превышение гигиенических нормативов установлено в 3,7%. На производственную вибрацию исследовано 1055 рабмест, в 3% случаев выявлены нарушения. Параметры микроклимата нарушены в 1,9% случаев, электромагнитного поля — в 2,2%, а освещённости — в 2,6%.

В числе нарушений названы невыполнение мероприятий по организации медосмотра работников, отсутствие профилактической обработки спецодежды, непроведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасной организации.

Наказанием за нарушения стали административные протоколы на общую сумму 755 тыс. рублей.