Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Экшен-игра Dead Island 2 может выйти на консолях нового поколения. Об этом 30 октября сообщил портал SegmentNext.

Сообщается, что она находится на стадии активной разработки. Создатели планируют выпустить её одновременно с выходом консолей PS5 и Xbox Scarlett.

Напомним, Dead Island — это шутер от первого лица. По сюжету проекта, игрокам необходимо выживать на тропическом острове, охваченном зомби-эпидемией.

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