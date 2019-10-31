Киев, , 11:57 — REGNUM Представители украинских медиа, участники Всемирного форума за демократию 2019 года, потребовали отменить выступление на форуме заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, сообщило 31 октября информационное агентство «Укринформ».

Работники медиа направили письмо в постоянное представительство Украины в Совете Европы, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, а также международным медийным организациям.

«По нашему мнению, такая практика подбора выступлений крайне опасна… ежедневный поток дезинформации, производимый RT, является компонентом тактики, применяемой Россией для манипулирования общественным мнением на Западе», — сказано в сообщении.

Авторы письма напомнили, что МИД Великобритании в июле 2019 года запретил представителям Russia Today и Sputnik посещать Глобальную конференцию о свободе СМИ в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Russia Today запустил сатирическую рекламу ватников, способных превращать в русских даже коренных британцев.

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