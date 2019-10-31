Сулейман-Стальский район, , 11:44 — REGNUM Сразу три парка, благоустроенных по программе формирования современной городской среды, открыли в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Обновленные зоны отдыха появились в селах Новый Испик, Орта-Стал и Новая Мака, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе администрации района.

Рабочие оборудовали парки спортивными и детскими игровыми площадками, установили освещение, декоративные объекты, скамейки, урны, а также озеленили территорию и отремонтировали пешеходные дорожки. Общая площадь благоустроенной территории составила около 4,4 тыс. кв. м.

В пресс-службе отметили, что по всем трем проектам были проведены публичные обсуждения с приглашением представителей общественных организаций и жителей сел, которые смогли высказать свои мнения. С учетом поступивших предложений дизайн-проекты благоустройства данных территорий были скорректированы и дополнены.

Читайте также: Меценат построил спорткомплекс в одном из предгорных сел Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в селе Карчаг в Сулейман-Стальском районе открылся многофункциональный спортивный комплекс, названный именем титулованного дагестанского боксера Хабиба Аллахвердиева, Построил объект на собственные средства общественный деятель и меценат Имам Яралиев.