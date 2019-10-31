Элиста, , 11:40 — REGNUM Сроки строительства подъездной дороги к селу Красный Партизан в Яшалтинском районе Республики Калмыкия сорваны, сам объект строится с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта. Представители ОНФ просят вмешаться в ситуацию прокуратуру и правительство РК.

Дорога протяженностью в 10 километров строится в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Первые два километра подрядчик должен был сдать ещё в 2018 году, однако, говорят в ОНФ, из 25 млн рублей по госконтракту освоено только 15 млн. Оставшиеся восемь километров за 116 млн рублей должны сдать до 15 декабря, однако, по оценке общественников, на данный момент готовность составляет лишь 30%.

«Контракт между заказчиком — администрацией районного муниципального образования и подрядной организацией был заключен еще весной. В конце октября на объекте общественники застали всего четыре единицы техники и восемь рабочих, которые на момент проверки провели лишь подготовительные работы», — сообщили в ОНФ.

По свидетельству общественников, по данным на конец октября укладка асфальта на участке даже не начиналась, и есть опасения, что теперь, в период похолодания, может быть нарушена технология строительства дороги. Если же дорогу завершить в срок не успеют, то по итогам года неиспользованные субсидии, выделенные по госпрограмме, придётся вернуть — в 2020 году их получить будет невозможно, так как истекает действие программы.

По мнению общественников, нарушения в строительстве дороги есть не только по срокам: так, ширина дорожного полотна составляет семь метров, а толщина асфальтного слоя — шесть сантиметров, что ниже допустимой нормы. Общественники уверены, что такая дорога долго не «проживёт».