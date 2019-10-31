Грозный, , 11:40 — REGNUM Специальная служба помощи будет создана в Чечне для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Ее организуют на базе республиканской детской больницы, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова, для создания такой службы в учреждении имеется вес необходимое, в том числе оборудование на уровне лучших федеральных центров и специально обученные кадры. В настоящее время медики проходят специализированную подготовку на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Министр также рассказал, что на днях в детской республиканской больнице прошел день открытых дверей. Специалисты Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей из Москвы провели консультации и обследования для более 100 больных раком детей.