Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге появится памятник директору Павловского музея-заповедника с 1941 по 1979 год Анне Зеленовой. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ГМЗ «Павловск» ИА REGNUM

Инициативная группа билась за возможность увековечить память героического директора годами. Проект скульптуры за авторством Владимира Горевого и Олега Романова уже давно существует. «Похоже, 15-летние хождения по мукам подходят к концу!» — оповестили активисты.

За это время скульптор Горевой ушел из жизни — он скончался 3 июня 2019 года, не дождавшись установки. Работу над памятником будут завершать его коллеги и ученики Евгений Туний и Руслан Егоров.

Согласно документу, памятник появится в сквере, расположенном вдоль Садовой улицы между Конюшенной и Госпитальной улицами.

Заказчиком работ выступает общественное движение «Красивый Павловск», городской бюджет вкладываться в установку материально не намерен. Местные жители будут собирать деньги сами.

«Закончился очень продолжительный этап подготовки и согласования документов и самого проекта памятника. Следующий этап — сбор необходимых средств для изготовления и установки памятника», — сообщил депутат муниципалитета Павловска Вячеслав Васильев.