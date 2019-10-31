Москва, , 11:32 — REGNUM Количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре. Недовольны работой Путина 29%, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Более половины граждан (52%) считают, что Россия в целом движется в правильном направлении. 38% придерживаются противоположного мнения. 10% затруднились ответить.

Снизилось число недовольных деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Так, если в сентябре его работу не одобряли 64% опрошенных, то октябре их число уменьшилось до 59%.

В целом работа правительства РФ вызывает симпатии у 44% респондентов, недовольных деятельностью членов правительства — 54%. Деятельностью Госдумы удовлетворены 40% опрошенных, 57% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (54%) высказали желание видеть Владимира Путина на посту президента страны и после 2024 года.

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