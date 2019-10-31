Красногорск, , 11:21 — REGNUM В Московской области очистили от наледи свыше 15 тыс. км дорог за сутки. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Гололедица на дорогах образовалась из-за падения температуры и выпавших осадков. Для безопасности дороги обработали пескосоляной смесью. В работах задействовали более 637 единиц спецтехники.

В настоящее время опасность образования наледи сохраняется. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе местами достигает — 5 градусов. Водителей призывают проявлять осторожность.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области в ночь на 30 октября выпало 3% от месячной нормы осадков.