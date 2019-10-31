Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В столице Среднего Урала продлят движение автобусного маршрута № 76. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Конечным пунктом маршрута сделали остановку «Контрольная» вместо «Зоологической». Таким образом, теперь автобус будет следовать с остановки «Синие камни» до остановки «Контрольная».

В сторону микрорайона Синие Камни № 76 проследует по ул. Амундсена — ул. Волгоградская — ул. Московская, далее — по нынешнему маршруту. Будут введены три дополнительные остановки. В сторону «Контрольной» — по улицам Шаумяна — Щорса — Московская — Островского — Волгоградская — Амундсена — Бардина — Зоологическая, появятся четыре дополнительных остановки.

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года из-за ремонта дорог в Екатеринбурге поменяли движение у трёх маршрутов. Изменения внесли в схемы № 26, №53 и № 018.

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