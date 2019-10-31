Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве переименуют около 60 остановок наземного транспорта, которые находятся рядом с первыми двумя линиями Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 31 октября сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Новые названия остановки получат 1 ноября, их обозначат на маршрутных указателях в транспорте и на остановочных павильонах.

Это делают для интеграции МЦД в существующую систему городского транспорта. Новые названия остановок будут указывать на возможность пересадки на диаметры. Так, автобусная остановка «Станция Бескудниково» получит новое название «Станция МЦД Бескудниково», а остановка электробусов «Платформа Ржевская» будет называться «Станция МЦД Рижская».

Всего будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2.

Напомним, что запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года.