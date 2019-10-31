Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Джеффри Райт сыграет комиссара Гордона в новом фильме о Бэтмене. Об этом 31 октября на своей странице в Twitter сообщает режиссёр картины Мэтт Ривз.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1189668589726584832

Компанию Райту составят Роберт Паттинсон в роли Бэтмена и Зои Кравиц в роли Женщины-кошки. Также к актёрскому составу картины недавно присоединился Пол Дано, которому предстоит исполнить роль злодея Загадочника.

Напомним, премьера нового фильма о Бэтмене ожидается в июне 2021 года. Съёмки картины ещё не начались.

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