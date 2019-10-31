Воронеж, , 11:07 — REGNUM Число авариарейсов из Воронежа в столицу Армении Ереван и обратно увеличено до трёх в неделю, теперь пассажиры смогут выбирать между двумя перевозчиками. С 30 октября прямые регулярные рейсы в Ереван открыла российская АК «Икар», сообщила пресс-служба аэропорта «Воронеж».

Авиаперелет Павел Латышов © ИА Красная Весна

Первый рейс по маршруту Ереван — Воронеж — Ереван был выполнен 30 октября на воздушном судне Embraer E190, способном перевозить 110 пассажиров. Самолёт с 33 пассажирами приземлился в аэропорту Воронежа по расписанию в 14:45, в 15:45 с 92 пассажирами на борту отправился в Ереван. Продолжительность перелёта в одну сторону составляет 2,5 часа.

Рейсы Ереван — Воронеж — Ереван АК «Икар» в рамках зимнего расписания будет выполнять по средам. Кроме того, регулярные рейсы из Воронежа в Ереван осуществляет Armenia Aircompany — по понедельникам и воскресеньям.