Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Условно-досрочное освобождение для осужденных за коррупционные преступления предложил отменить председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 31 октября агентство «Казинформ».

По его словам, агентство инициировало усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупцию. Шпекбаев добавил, что с начала 2019 года изобличено 1028 лиц, в том числе 23 руководителя республиканского уровня и 86 — областного.

Напомним, 31 октября западные СМИ сообщили, что бывшие сотрудники нефтегазовой компании Unaoil признались в подкупе государственных служащих в Казахстане. Граждане Великобритании предстанут перед судом в апреле 2020 года.

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