Енагоа, , 11:04 — REGNUM Англиканский священнослужитель африканского происхождения, проживающий в Великобритании, в интервью ВВС заявил, что разведка нефти в Нигерии является «геноцидом окружающей среды».

Архиепископ Йорка Джон Сентаму, который возглавляет комиссию, расследующую влияние многонациональных нефтяных корпораций в южном штате Байелса в Нигерии, сказал, что ни в одной стране больше не потерпят плохое состояние инфраструктурных объектов, и компании в конечном итоге должны нести ответственность за любые разливы нефти.

Сентаму также обвинил нигерийское правительство в том, что оно отреклось от своей ответственности по защите экосистемы Байелсы.

«Люди говорят об ухудшении состояния окружающей среды. Я думаю, что это слишком слабая формулировка. Когда я смотрел на окружающую среду и жизнь людей [в Байелсе], я в конце концов пришел к выводу, что это очень медленный геноцид окружающей среды», — заявил Сентаму.

Он добавил, что данная ситуация — проблема не только на местном уровне.

«Возможно, я приехал из Уганды, возможно, сейчас я живу в Соединенном Королевстве, но все мы живем в большой деревне. Это мои соседи. Я абсолютно обеспокоен их благополучием. И когда вы видите бедность в стране, которая производит столько нефти, и вы смотрите [на] условия, в которых они живут, это просто шокирует», — заявил он в интервью.