Пекин, , 10:51 — REGNUM Компания Warner Bros. совместно с NetEase разрабатывает мобильную карточную стратегию по вселенной «Гарри Поттера». Об этом 30 октября сообщила «Игромания».

В игре под названием Harry Potter Magic Awakened геймерам предстоит взять на себя управление начинающим волшебником, только поступившим в школу Хогвартс. Дата релиза проекта пока неизвестна — сообщается, что сначала он выйдет в Китае.

Напомним, по вселенной «Гарри Поттера» есть ещё одна мобильная игра под названием Harry Potter: Wizards Unite. Её релиз состоялся 21 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Nioh и Outlast 2: новые бесплатные игры для подписчиков PS Plus