Калининград, , 10:28 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принимает участие в совещании по вопросам реализации задач, которые стоят перед органами власти в сфере здравоохранения. Мероприятие проводится в городе Светлогорске Калининградской области.

В первый день совещания, 30 октября, состоялись заседания тематических групп. Их возглавили сами главы субъектов РФ. Казбек Коков отметил, что такая коллективная работа в группах очень эффективна.

«Этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — цитирует главу Кабардино-Балкарии его пресс-служба.

На заседаниях групп, в частности, обсуждались задачи по организации в регионах работы по оказанию первичной медицинской помощи, а также специализированной. Говорилось о проблеме кадров в сфере медицины, о модернизации отрасли, внедрении высокотехнологичных медицинских услуг. Главы субъектов России также обсуждали вопрос снижения административной нагрузки на врачей.

По итогам заседаний тематических групп сформированы предложения, которые будут представлены сегодня, 31 октября, в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин.