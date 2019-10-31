Ташкент, , 10:27 — REGNUM Ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4» запретят в Узбекистане с 1 января 2020 года. Об этом говорится в указе президента республики «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года», который опубликован агентством «УзА».

В рамках указа с 1 января 2022 года будет введен запрет на импорт топлива экологического класса ниже «Евро-3», а с 1 января 2023 году — топлива класса ниже «Евро-4».

Кроме того, с 1 января 2022 года вводится запрет на импорт автомобилей категорий «М» и «N», уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса «Евро-4».

Напомним, 13 июня государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды предложил запретить ввозить в Узбекистан транспортные средства категорий «L», «M», «N» и «G» с 1 января 2020 года.

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