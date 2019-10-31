Москва, , 10:27 — REGNUM Сегодня, 30 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям итогового форума «Сообщество», сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Путин выступит на форуме активных граждан «Сообщество»

Президент отметил, что форум вносит свою лепту в решение важных, значимых проблем в различных сферах и подаёт достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к Родине.

«Предстоит обсудить широкий круг вопросов, главные из которых связаны с участием граждан РФ в реализации национальных проектов», — подчеркнул Путин и пожелал участникам всего самого доброго.

Как сообщает ИА REGNUM, форум «Сообщество» традиционно в преддверии Дня народного единства проходит в Москве.

Ранее в сюжете: В тамбовском Мичуринске 26−27 сентября пройдет форум «Сообщество»