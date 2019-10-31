Токио, , 10:50 — REGNUM В ноябре подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат игры Nioh и Outlast 2. Об этом представители Sony рассказали в ролике на YouTube-канале PlayStation 30 октября.

Обе игры появятся в сервисе 5 ноября 2019 года. Напомним, Nioh — это приключенческая ролевая игра о приключениях английского путешественника в Японии периода Сэнгоку, а Outlast 2 — «ужастик» о журналисте, который пытается спасти свою жену от религиозных фанатиков.

Напомним, подписочный сервис PS Plus доступен только обладателям консоли PS4. Помимо бесплатных игр, он также даёт доступ к многопользовательским режимам.

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