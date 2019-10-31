Ташкент, , 10:20 — REGNUM После многолетних увещеваний граждан Узбекистана к властям страны с требованиями прекратить незаконную вырубку деревьев в городах республики, власти наконец объявили мораторий на вырубку деревьев в городах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Массовая вырубка осуществлялась последние 15 лет на нужды местной мебельной промышленности, города страны заметно облысели, некогда зеленый Ташкент превратился в пыльный, загазованный город.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне указом утвердил Концепцию охраны окружающей среды до 2030 года, документ предусматривает меры по сохранению и обеспечению качества объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, биоразнообразия, охраняемых природных территорий) от антропогенного воздействия и иных негативно воздействующих факторов.

Концепция регламентирует расширение охраняемых природных территорий, совершенствование системы обращения с отходами, формирование экологической культуры населения, повышение уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усиление роли гражданского общества.

«Одобрить предложения Госкомэкологии, Экологической партии Узбекистана и общественности о введении моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд», говорится в указе.

Согласно указу, мораторий действует с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

В период действия моратория уполномоченным государственным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Мораторий не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц.

Министерствам и ведомствам, а также органам хозяйственного управления и исполнительной власти на местах строго обеспечить сохранение деревьев и кустарников, в том числе путем применения практики их пересаживания, на этапе выбора и отвода земельных участков для строительства и проектирования строительства объектов, а также при создании инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электро-, газо‑ и водоснабжение, канализация, железные и автомобильные дороги и другие).

Правительству Узбекистана поручено в двухнедельный срок утвердить комплекс организационно-правовых мер по кардинальному совершенствованию системы охраны деревьев и кустарников, в том числе предусматривающих усиление ответственности за незаконную вырубку, повреждение либо уничтожение деревьев и кустарников