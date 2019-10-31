Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбурге Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах. Автовладельцев просят заменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными в связи с неблагоприятным метепрогнозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Между тем, осложнения возможны не только в областном центре. Но на всей территории региона. По данным синоптиков, в конце октября теплые атлантические процессы ослабевают. С 30 октября началось похолодание в связи с затоком холодного арктического воздуха. 31 октября прогнозируют пронизывающий северо-западный ветер и первые в этом сезоне заряды мокрого снега. Температура ночью и днем от — 4° до +5°.

Автоинспекторы призывают быть внимательными не только водителей, но и пешеходов. Последним рекомендуют иметь при себе светоотражающие элементы, а при переходе дороги снимать капюшоны и убирать наушники, которые ограничивают видимость и слышимость, при передвижении не использовать гаджеты.

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