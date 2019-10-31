Тегеран, , 10:44 — REGNUM Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что Тебриз, столица провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана, примет у себя выставку RINOTEX-2019, посвященную инновациям и технологиям.

Выставка пройдет с 4 по 8 ноября 2019 года на базе Международного выставочного центра Тебриза. Данное событие станет седьмой по счету выставкой RINOTEX.

Международный выставочный центр Тебриза будет разделен на следующие зоны: новые технологии сельского хозяйства, разработки в текстильной промышленности, биомедицины, автомобилестроении, IT-индустрии. Будет выделена отдельная зона для демонстрации студенческих инновационных проектов из разных стран мира.